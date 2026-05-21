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  6. Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) gewinnt bei den Herren A

Tennis-Bezirksmeisterschaften Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) gewinnt bei den Herren A

Tennis-Bezirksmeisterschaften: Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) gewinnt bei den Herren A
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Die Finalisten der A-Konkurrenz (von links): Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen), Vincent Vohl, Hannah Seizer (beide TC Weissenhof) und Victoria Okon (TA SV Böblingen) Foto: Volkmann

Finnegan Heber siegt bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften gegen Vincent Vohl (TC Weissenhof). Bei den Damen A scheitert Victoria Okon (TA SV Böblingen) an Hannah Seizer.

Die Freiluft-Bezirksmeisterschaften im Tennis sind trotz der angekündigten „Eisheiligen“ ohne nennenswerte Regenunterbrechungen über die Bühne gegangen. Insgesamt 246 Spieler kämpften in Böblingen und Zuffenhausen um den Titel in den Aktiven- und Altersklassen.

 

Bei den Herren A setzte sich Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) in einem spannenden Finale gegen Vincent Vohl (TC Weissenhof) durch. In einem engen Match mit mehreren Wendungen entschied erst der Match-Tiebreak zugunsten des topgesetzten Heber (7:6, 4:6, 12:10). Während Vohl frisch von einem College-Aufenthalt in Arizona zurückgekehrt war und gut in die Sandplatzsaison fand, profitierte Heber im Turnierverlauf von vergleichsweise kurzen Vorbelastungen.

Wenig Belastung vor dem Finale für Finnegan Heber

Nach einem Freilos und zwei einfachen Runden bekam er für sein Viertelfinale spielfrei, da sich sein Gegner kurzfristig abgemeldet hatte. Hebers Halbfinale gegen Adrian Kohler (TA VfL Sindelfingen) endete am Sonntag nach 6:2 und Satzgewinn – denn Kohler gab anschließend auf.

Bei den Damen A triumphierte Hannah Seizer (TC Weissenhof). Die erfahrene Spielerin überzeugte vor allem mit ihrer einhändigen Rückhand, die ihren Gegnerinnen immer wieder Probleme bereitete. Nach einem umkämpften Halbfinale gegen Polina Gumeniuk (TA SV Böblingen) setzte sich Seizer im Endspiel klar mit 6:2, 6:3 gegen Victoria Okon (TA SV Böblingen) durch.

Enges Finale auch bei den Damen B

Bei den Herren B siegte Niels Breitinger (TC Weissenhof) gegen Max Pfadenhauser (TA SV Leonberg/Eltingen) im Match-Tiebreak, bei den Herren C gewann Mio Mancarella (TC Herrenberg), der sich im Finale nach Satzrückstand durchsetzte. Bei seinen ersten Bezirksmeisterschaften bei den Aktiven traf er auf Spieler, die zwischen sieben und 35 Jahre älter waren. Auch die Damen B boten ein enges Finale: Gina Hildebrand (TC Herrenberg) gewann gegen Romy Steegmüller (TA SV Böblingen) mit 7:5, 6:7, 10:5.

Niels Breitinger vom TC Weissenhof (li.) besiegte bei den Herren B Max Pfadenhauser von der TA SV Leonberg/Eltingen). Foto: Thomas Volkmann

In der Konkurrenz der Herren 40 besiegte der Stuttgarter Ortwin Herz (TC Doggenburg) den Überraschungsfinalisten Armin Groß vom TC Maichingen. Die Herren 50 gewann der erst nach Meldeschluss mit einer Wildcard angenommene Gregor Warneke (TA TSV Waldenbuch).

Thomas Volkmann (TC Herrenberg) wurde bei den Herren 60 seiner Favoritenrolle gerecht, musste dabei aber im Halbfinale gegen Vorjahresfinalist Arpad Horvath (TC BW Zuffenhausen) nach einem 0:6 den Kopf aus der Schlinge ziehen. Heinz-Günter Schaudt (TC Ehningen) gewann die Herren 70. In der einzigen Damenkonkurrenz blieb in Gruppenspielen Angelika Strese (TC Maichingen) dreimal ungeschlagen.

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