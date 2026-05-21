Tennis-Bezirksmeisterschaften: Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) gewinnt bei den Herren A

Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) gewinnt bei den Herren A
Tennis-BezirksmeisterschaftenFinnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) gewinnt bei den Herren A
21.05.2026 - 17:06 Uhr
Finnegan Heber siegt bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften gegen Vincent Vohl (TC Weissenhof). Bei den Damen A scheitert Victoria Okon (TA SV Böblingen) an Hannah Seizer.
Thomas Volkmann
21.05.2026 - 17:06 Uhr
Die Freiluft-Bezirksmeisterschaften im Tennis sind trotz der angekündigten „Eisheiligen“ ohne nennenswerte Regenunterbrechungen über die Bühne gegangen. Insgesamt 246 Spieler kämpften in Böblingen und Zuffenhausen um den Titel in den Aktiven- und Altersklassen.