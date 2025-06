Tennis-Bundesliga: Aufatmen beim TEC Waldau nach einem Tiebreak-Krimi

Eines ist schon einmal sicher: Über Langeweile kann sich beim Tennis-Bundesligisten TEC Waldau auch in diesem Jahr keiner beklagen. Denn was ein Alcaraz und Sinner bei den French Open schaffen, geht bei den Degerlocherinnen in puncto Nervenkitzel allemal. Was für ein Krimi am Pfingstsonntag, bis der so wichtige 7:2-Heimsieg gegen den Aufsteiger DTV Hannover besiegelt war. Mit diesem ersten Saisonerfolg hat das Gastgeberteam das drohende vorzeitige Aus im Kampf um den Klassenverbleib abgewehrt, mehr allerdings noch nicht. Vor den beiden letzten Spieltagen im Juli bleibt es im Tabellenkeller ein ganz enges Rennen.