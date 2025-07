Die Spielerinnen des Tennis-Bundesligisten TEC Waldau haben es einmal mehr spannend gemacht – am Ende aber den so wichtigen Auswärtssieg bei Luitpoldpark München eingetütet. Mit 6:3 triumphierten die Degerlocherinnen, die sich jetzt auf dem fünften Tabellenplatz wiederfinden. Im Kampf gegen den Abstieg hat das Team vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende die Poleposition inne – oder, um es mit den Worten von Teammanager Thomas Bürkles zu sagen, „einen Riesenschritt hin zum Klassenverbleib“ gemacht.