 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Fußball-Bundesliga

  6. Tabellenführung – Eine angenehme Momentaufnahme für den TEC Waldau

Tennis-Bundesliga Tabellenführung – Eine angenehme Momentaufnahme für den TEC Waldau

Tennis-Bundesliga: Tabellenführung – Eine angenehme Momentaufnahme für den TEC Waldau
1
Anna Gabric feierte einen gelungenen Einstand in die diesjährige Bundesliga-Runde. Sie gewann sowohl ihr Einzel auch ihr Doppel. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Frauen des TEC Waldau starten seit langem mal wieder mit einem Sieg in die Runde der Tennis-Bundesliga. Dabei beweist das Team Nervenstärke.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, „ist es doch sehr angenehm und freut uns“, sagt Thomas Bürkle, der Teammanager des TEC Waldau. Nach dem 7:2-Auftaktsieg am Freitag beim LTTC RW Berlin führen die Frauen aus Degerloch nämlich die Tabelle der Tennis-Bundesliga an. Auch wenn die Verantwortlichen unterm Fernsehturm keine Träumer sind und wissen, dass eine andere Mannschaft nach dem letzten Spieltag am 7. Juni über der Liga thronen wird, „sind wir mit einem guten Gefühl gestartet und haben bereits einen Schritt hin zum Klassenverbleib gemacht“, weiß Bürkle.

 

Ein gutes Gefühl haben sich dabei auch die Zugänge Eve Bennemann (Deutschland) und Oana Georgeta Simion (Rumänien) geholt. Sie gewannen beide ihre Einzel und das recht eindeutig in zwei Sätzen. Zudem heimste auch noch die Schweizerin Susan Bandecchi einen Einzelpunkt ein, ebenfalls recht eindrucksvoll. Spannender machte es da schon Anna Gabric. Nach verlorenem ersten und gewonnenem zweiten Satz musste der Match-Tiebreak entscheiden. Auch dieser ging in die Verlängerung. Doch die an Nummer sechs spielende Stuttgarterin behielt die Nerven, gewann diesen mit 11:9 und sorgte damit für eine 4:2-Gästeführung nach den Einzeln.

TEC Waldau gewinnt alle Match-Tiebreaks

Sowieso überzeugten die Waldau-Frauen zum Auftakt durch mentale Stärke in den entscheidenden Phasen. Denn auch zwei der anschließenden drei Doppel gingen in den Match-Tiebreak. Das Einser- und Dreier-Doppel – Linda Fruhvirtova/Kirsten Flipkens sowie Bennemann/Simion – hatten das bessere Ende für sich. Bandecchi/Gabric ließen dem Berliner-Duo indes keine Chance und feierten einen glatten Zwei-Satz-Sieg. In der Abrechnung stand also ein 7:2-Erfolg und „seit langem mal wieder ein positiver Start in die Runde“. In Euphorie bricht Bürkle aber nicht aus. „Zugegeben, wir hatten auch Spielglück. Alle Match-Tiebreaks gewinnt man nicht bei jedem Spiel.“

Tennis, Bundesliga, 1. Spieltag

LTTC Rot-Weiß Berlin – TEC Waldau 2:7.
Lazaro Garcia – Linda Fruhvirtova 6:1/6:3, Gimbrere – Bandecchi 4:6/3:6, Ivanova – Bennemann 3:6/1:6, Bajraliu – Simion 2:6/4:6, Papadakis – Pohle 6:4/6:0, Steinkamp – Gabric 7:5/3:6/9:11, Lazaro Garcia/Gimbre – Fruhvirtova/Flipkens 4:6/6:2/8:10, Ivanova/Bajraliu – Mandecchi/Gabric 5:7/1:6, Papadakis/Steinkamp – Bennemann/Simion 6:3/3:6/6:10.

Weitere Ergebnisse.
TK Blau-Weiß Aachen – TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz 5:4, Club an der Alster Hamburg – Heidelberger TC 3:6, TC SCC Berlin – TC Bredeney 4:5.

Weitere Themen

Fußball-Bundesliga: Inklusive Torrekord: Bayern bereit für Real-Rückspiel

Fußball-Bundesliga Inklusive Torrekord: Bayern bereit für Real-Rückspiel

54 Jahre hielt der Bundesliga-Torrekord der großen Bayern-Generation. Jetzt hat das aktuelle Team diese Bestmarke geknackt. Gegen St. Pauli fiel das 102. Bayern-Tor dieser Saison.
Bundesligapartie gegen FC Bayern: Tritt gegen Schiedsrichter-Tür: Geldstrafe für Matthias Ginter vom SC Freiburg

Bundesligapartie gegen FC Bayern Tritt gegen Schiedsrichter-Tür: Geldstrafe für Matthias Ginter vom SC Freiburg

Matthias Ginter verliert nach der späten Niederlage gegen den FC Bayern die Nerven. Für seinen Wutausbruch wird der Ex-Weltmeister vom SC Freiburg nun vom DFB bestraft.
Bayer Leverkusen: Trainerwechsel „kein Szenario“ – Rolfes stärkt Hjulmand

Bayer Leverkusen Trainerwechsel „kein Szenario“ – Rolfes stärkt Hjulmand

Die Leverkusener stecken in einer Krise. Für Simon Rolfes aber kein Grund, auf der Trainerposition zu handeln.
Bundesliga: Kwasniok nicht mehr Trainer des 1. FC Köln

Bundesliga Kwasniok nicht mehr Trainer des 1. FC Köln

Am Tag nach dem 3:3 gegen Gladbach beraten die Verantwortlichen des 1. FC Köln über die Zukunft von Trainer Lukas Kwasniok. Am Ende muss der Trainer gehen.
TSG 1899 Hoffenheim: Hoffenheims Stürmer Bebou trauert um Kind

TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheims Stürmer Bebou trauert um Kind

Mitten im Jubel denken Hoffenheims Torschütze Prass und das Team an den trauernden Bebou. Die rührende Geste sorgt für Verwirrung bei den Heidenheimer Fans.
Fußball Bundesliga: Bayern-Torfest auch ohne Kane - Neue Sorgen um Neuer

Fußball Bundesliga Bayern-Torfest auch ohne Kane - Neue Sorgen um Neuer

Der FC Bayern stimmt sich gegen Gladbach auf die Champions League ein. Musiala übernimmt Kanes Job als Elferschütze. Goretzka treibt an.
Fußball Bundesliga: Leverkusen gewinnt Nachholspiel beim HSV

Fußball Bundesliga Leverkusen gewinnt Nachholspiel beim HSV

Bayer Leverkusen steht beim HSV nach drei sieglosen Spielen zuvor unter Druck. Lange tun sich die Gäste schwer. Der Ersatz des verletzten Torjägers Patrik Schick erlöst die Rheinländer.
3:2 Sieg des Rekordmeisters: Meisterschaft scheint entschieden: Bayern enteilt dem BVB

3:2 Sieg des Rekordmeisters Meisterschaft scheint entschieden: Bayern enteilt dem BVB

Die Bayern enteilen dem BVB nach dem 3:2 im Bundesliga-Gipfel. Nico Schlotterbeck wird zur tragischen Figur. Harry Kane erzielt seine Saisontore 29 und 30.
1. FC Heidenheim: Holger Sanwald: „Wir können Historisches schaffen“

1. FC Heidenheim Holger Sanwald: „Wir können Historisches schaffen“

Wie groß ist beim 1. FC Heidenheim noch die Hoffnung auf den Bundesligaverbleib? Wird Frank Schmidt Trainer bleiben? FCH-Chef Holger Sanwald äußert sich vor dem Duell mit dem VfB.
Von Jürgen Frey
Fußball-Bundesliga: Pleite in Augsburg – Heidenheims Hoffnung schwindet

Fußball-Bundesliga Pleite in Augsburg – Heidenheims Hoffnung schwindet

Die Fans in Augsburg bekommen schwere Kost geboten. Ein eiskalter Moment reicht den Hausherren zum Sieg. Für die Heidenheimer wird die Rettung vor dem Absturz immer unwahrscheinlicher.
Weitere Artikel zu Bundesliga
 
 