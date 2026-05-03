Tennis-Bundesliga: Tabellenführung – Eine angenehme Momentaufnahme für den TEC Waldau

Die Frauen des TEC Waldau starten seit langem mal wieder mit einem Sieg in die Runde der Tennis-Bundesliga. Dabei beweist das Team Nervenstärke.

Auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, „ist es doch sehr angenehm und freut uns“, sagt Thomas Bürkle, der Teammanager des TEC Waldau. Nach dem 7:2-Auftaktsieg am Freitag beim LTTC RW Berlin führen die Frauen aus Degerloch nämlich die Tabelle der Tennis-Bundesliga an. Auch wenn die Verantwortlichen unterm Fernsehturm keine Träumer sind und wissen, dass eine andere Mannschaft nach dem letzten Spieltag am 7. Juni über der Liga thronen wird, „sind wir mit einem guten Gefühl gestartet und haben bereits einen Schritt hin zum Klassenverbleib gemacht“, weiß Bürkle.