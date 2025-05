Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1 Doppelpacker Capar führt Türkspor zum Sieg

Nach einer torlosen ersten Hälfte im Nachholspiel gegen den TSV Uhlbach sorgen die Wahl-Cannstatter in Durchgang zwei für klare Verhältnisse. Der 3:0-Sieg erinnert in gewisser Weise an das Hinspiel.