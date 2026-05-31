Tennis-Club Waiblingen: Von der Müllkippe nach Wimbledon und an die Weltspitze

Steffi Graf, Isabel Cueto, Boris Becker, Carl-Uwe Steeb. Nur einige bekannte Namen, die auf den Teilnehmerlisten des internationalen Jugendturniers stehen, das der Tennis-Club Waiblingen (TCW) seit 50 Jahren veranstaltet. Die Listen lesen sich wie das Who-is-Who des Tennissports. So manches junge Talent, das einst in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) angetreten ist, hat es später nach Wimbledon und an die Weltspitze geschafft. Dieser Tage feiert der TCW sein 100-jähriges Bestehen. Das reich bebilderte Jubiläumsmagazin, das der Verein dazu im Neuen Sportverlag Waiblingen veröffentlicht hat, erzählt interessante Fakten und skurrile Anekdoten rund um den Verein.