Qualifikant Jan-Lennard Struff gelingt in Flushing Meadows der nächste Coup. Mit einem starken Auftritt entnervt er einen Publikumsliebling - und das in einer Krisensaison.
30.08.2025 - 00:25 Uhr
New York - Nach seinem bisher größten Erfolg bei den US Open verzichtete Jan-Lennard Struff auf eine große Jubelgeste. Dabei hatte der Qualifikant soeben völlig überraschend und zum ersten Mal das Achtelfinale der US Open erreicht. Mit einer begeisternden Leistung entzauberte der 35 Jahre alte Tennisprofi den amerikanischen Publikumsliebling Frances Tiafoe und gewann mit 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).