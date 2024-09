Malaga - Die deutschen Tennis-Herren treffen bei der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga zunächst im Viertelfinale auf Kanada. Das ergab die Auslosung für die Endrunde am Donnerstag. Im Halbfinale würde die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann entweder gegen Spanien oder die Niederlande spielen.

Die deutsche Auswahl hatte sich in der vergangenen Woche stark ersatzgeschwächt im chinesischen Zhuhai für die Finalrunde vom 19. bis 24. November qualifiziert. Ohne den Weltranglisten-Zweiten Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer hatten Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Henry Squire sowie die beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz in ihrer Gruppe Platz zwei hinter den USA belegt.

Lesen Sie auch

Zverev lässt Teilnahme noch offen

Mit welchem Team Deutschland im November in Malaga antreten wird, steht noch nicht fest. Zverev hat seine Teilnahme bislang offen gelassen. Direkt vor der Davis-Cup-Endrunde finden in Turin die ATP Finals statt. Würde Zverev danach auch noch in Malaga spielen, würde das seine Pause weiter verkürzen. Die neue Saison beginnt bereits wieder Ende Dezember mit dem United Cup in Australien, wo Zverev und Deutschland Titelverteidiger sind.

Bei Kanada ist Felix Auger-Aliassime als derzeit Weltranglisten-21. der bestplatzierte Spieler.