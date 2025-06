Im Vorjahr war Eva Lys «überwältigt» von der Atmosphäre in Wimbledon. Nun macht sie es bei mehr als 30 Grad besser - und schafft eine Premiere. Eine Teamkollegin folgt ihr in die nächste Runde.

dpa 30.06.2025 - 17:05 Uhr

London - Nach hartem Kampf bei 32 Grad ließ Eva Lys erschöpft und glücklich den Schläger fallen. Die 23-Jährige hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi direkt einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Lys setzte sich in der Mittagshitze mit 6:4, 5:7, 6:2 gegen die Chinesin Yuan Yue durch und erreichte damit zum ersten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde in Wimbledon.