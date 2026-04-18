Marketa Vondrousova erklärt, warum sie einen Dopingtest verpasst hat – und spricht über Angst, Stress und das Gefühl, zu Hause nicht mehr sicher zu sein. Kann sie eine Sperre abwenden?
18.04.2026 - 10:32 Uhr
Berlin - Die frühere Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova hat in einer emotionalen Botschaft einen versäumten Dopingtest mit einer Angststörung begründet. Der Vorfall habe sich ereignet, "weil ich nach Monaten körperlicher und seelischer Belastung an meine Grenzen gestoßen bin", schrieb die 26-Jährige bei Instagram. Die Tschechin schildert in eindringlichen Worten, dass ein Doping-Kontrolleur am späten Abend an ihrer Tür geklingelt habe, ohne sich ordnungsgemäß auszuweisen.