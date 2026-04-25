Der zweite Deutsche ist raus. Nach Jan-Lennard Struff scheitert auch Yannick Hanfmann in Madrid früh. Die deutsche Tennis-Nummer eins Alexander Zverev tritt erst noch an.

dpa 25.04.2026 - 13:03 Uhr

Madrid - Yannick Hanfmann ist bei den Madrid Open in der spanischen Hauptstadt in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige aus Karlsruhe, Nummer 60 in der Tennis-Weltrangliste, schied gegen den Argentinier Francisco Cerundolo aus. Der Südamerikaner gewann 6:1, 7:5. Hanfmann hatte sich zum Auftakt des Masters-1000-Turniers gegen Marcos Giron aus den USA durchgesetzt.