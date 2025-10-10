Tennisspielerin Laura Siegmund zeigt sich in Asien starke Leistungen - doch die Nummer 3 der Welt ist zu gut. Der Kraftaufwand der vergangenen Tage fordert seinen Tribut.
10.10.2025 - 11:10 Uhr
Wuhan - Laura Siegemunds Erfolgslauf beim Tennis-Turnier in Wuhan ist vorbei. Die 37-Jährige musste sich im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers der klar favorisierten US-Amerikanerin Coco Gauff mit 3:6, 0:6 geschlagen geben. Die Weltranglistendritte trifft im Halbfinale auf die Polin Iga Swiatek oder Jasmine Paolini aus Italien.