Seit 1978 ist der Porsche Tennis Grand Prix eine erste Adresse auf der Frauentour – und zieht die besten Spielerinnen der Welt an. Die deutschen Starterinnen besetzen da nur Nebenrollen.

Heiko Hinrichsen 12.04.2025 - 05:00 Uhr

Was einst unter der Leitung des umtriebigen Drogeriebesitzers Dieter Fischer in Plattenhardt auf den Fildern begann, ist längst eine erste Adresse im Spitzentennis. Also reist die versammelte Weltspitze nach Stuttgart, um sich neben dem Preisgeld für den Titelgewinn beim Porsche Tennis Grand Prix (12. bis 21. April) auch das Siegerauto zu sichern. „Die Spielerinnen wissen, was sie an unserem Turnier haben“, sagt Ex-Profi Anke Huber, die seit 2002 die Sportliche Leiterin ist.