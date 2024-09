Große Chance vergeben: Zverev scheitert bei US Open

Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel warten. Der Olympiasieger von 2021 verpasst den Halbfinaleinzug bei den US Open. Ein Amerikaner wird zum Angstgegner.

Von Florian Lütticke, dpa 03.09.2024 - 23:28 Uhr

New York - Alexander Zverev zog sich das Stirnband vom Kopf und schlich tief enttäuscht zum Netz. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 hat eine große Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel vergeben und ist bei den US Open im Viertelfinale gescheitert. Er verlor gegen Taylor Fritz in einem hochklassigen Match verdient mit 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Damit konnte der 27 Jahre alte Hamburger keine Revanche für die diesjährige Achtelfinal-Niederlage bei Wimbledon gegen den Amerikaner nehmen.