Hubert Hurkacz gewinnt gegen Tallon Griekspoor - und macht damit das Aus der Deutschen beim United Cup perfekt. Für Alexander Zverev beginnt die Vorbereitung auf die Australian Open enttäuschend.

dpa 07.01.2026 - 02:24 Uhr

Sydney - Mit einem Sieg gegen Tallon Griekspoor hat der Pole Hubert Hurkacz das Aus des deutschen Tennis-Teams beim United Cup besiegelt. Schon vor den weiteren Partien zwischen Polen und den Niederlanden hatte die deutsche Mannschaft um Alexander Zverev nach der eigenen Niederlage gegen Polen praktisch keine Chance mehr aufs Weiterkommen - einzig ein glattes 3:0 der Niederlande hätte rechnerisch eine Möglichkeit ergeben. Hurkacz gewann sein Match 6:3, 7:6 (7:4).