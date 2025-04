In den Tennisvereinen und Tennisabteilungen in Fellbach und Kernen können die Mitglieder, größtenteils schon mindestens 30 Jahre alt, bereits in diesen Tagen in die neue Freiluftsaison starten.

Maximilian Hamm 15.04.2025 - 16:31 Uhr

Die Tennisboomer sind alt geworden. Wer in den 1980er Jahren – auch als Fan von Steffi Graf und Boris Becker – im Jugendalter mit dem Schläger und dem Filzball begonnen hat, zählt mittlerweile zu den Senioren in diesem Sport. Doch die älteren Tennisspieler in Deutschland sind sehr erfolgreich; erst kürzlich konnten Athleten des Deutschen Tennis-Bunds (DTB) bei den Mannschaftsweltmeisterschaften der Senioren in Manavgat/Türkei in den Altersklassen 30 bis 45 drei Titel gewinnen. Der DTB hat auch im Jahr 2024 wieder einen Mitgliederzuwachs verzeichnet – zum vierten Mal nacheinander, nachdem die Zahlen seit 1994 rückläufig gewesen waren. Insgesamt vereint der Verband heuer 1 491 386 Mitglieder – mehr als die Hälfte von ihnen sind älter als 40 Jahre; wobei das Seniorenalter im Tennissport bereits mit 30 Jahren beginnt.