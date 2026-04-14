Tennis in Fellbach und Kernen: Verbundenheit im Ehrenamt

Laut einer Studie fällt es Sportvereinen in Deutschland immer schwerer, ehrenamtliche Funktionsträger zu finden. 17,5 Prozent der Vereine fühlten sich wegen dieses Problems gar in ihrer Existenz bedroht. In Tennisvereinen scheint diese Entwicklung nicht ganz so ausgeprägt zu sein. Das mag auch daran liegen, dass die Mitgliederzahl beim Deutschen Tennis-Bund (DTB) im vergangenen Jahr erneut gestiegen ist – zum fünften Mal nacheinander. Der größte Tennisverband weltweit zählt heuer erstmals seit 2012 wieder mehr als 1,5 Millionen Mitglieder in 8640 Vereinen. Das sind zwar immer noch deutlich weniger als in den Boomzeiten Anfang der 1990er Jahre – damals waren es gut 2,3 Millionen – aber der Trend geht wieder nach oben. Als Hauptgrund für ihr Engagement in den Vereinen nennen die Vorstandsmitglieder, die im Schnitt immer älter werden, zuvorderst persönliche Werte und Überzeugungen, gefolgt von Verbundenheit zum jeweiligen Verein.

TEV: Alexander Will hat die Leitung übernommen Beim TEV Fellbach, mit 600 Mitgliedern (2025: 587) weiterhin mit Abstand der größte Tennisverbund im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, gab es einen Wechsel an der Führungsspitze. Alexander Will, 53 und schon mit 16 Jahren Erfahrung im Vorstand, hat jüngst die Leitung von Frank Marschner übernommen. Seine Motivation: „Verantwortung übernehmen und dem Verein sowie der Gesellschaft etwas zurückgeben.“ Außerdem wurden Ingo Schill (Stellvertretender Vorsitzender), Mirko Napolitano (Sponsoring) und Marco Moradian (Technischer Leiter) neu gewählt. Die zwölf Sandplätze an der Kienbachstraße sind bereits für den Spielbetrieb gerichtet und können in diesen Tagen genutzt werden. Die offizielle Saisoneröffnung findet am 26. April statt.

TVOe: Johannes Maxelon ist neuer Abteilungsleiter

Auch in der Abteilungsleitung des TV Oeffingen gab es einen Wechsel. Johannes Maxelon, 42 und zuvor Sportwart, führt nun die 296 Mitglieder (2025: 310) als Nachfolger von Matthias Banhart an. Für die sportlichen Belange ist jetzt Jörg Nitzsche, bis dato als Jugendwart aktiv, verantwortlich. Neumitglied Michael Sott übernimmt die Verantwortung bei den Jugendlichen. Die neun Sandplätze auf dem Sportgelände Tennwengert sind bereits spielbereit. Am 3. Mai findet ein Tag der offenen Tür statt.

TSV: Die Abteilung ist ein sozialer Ankerpunkt

In der Abteilungsleitung des TSV Schmiden gab es zuletzt keine wesentlichen Veränderungen. Nach wie vor steht Jürgen Mayer den 270 Mitgliedern, gleich vielen wie im vergangenen Jahr, vor. „Unsere Tennisabteilung ist mehr als Sport: sie ist ein sozialer Ankerpunkt. Ich wollte dazu beitragen, dass Menschen hier nicht nur spielen, sondern sich wirklich zugehörig fühlen. Das ist auch der Grund, wieso unser Slogan ’Eine große Familie’ lautet“, sagt Jürgen Mayer, der bereits seit acht Jahren im Amt ist. Die Position des Schriftführers ist indes nicht neu besetzt worden. Hier haben die Verantwortlichen entschieden, sich von der Künstlichen Intelligenz unterstützen zu lassen. Die Abteilung wird aber auch tatkräftig von den Mitarbeitern des Hauptvereins assistiert. Am 26. April startet die Freiluft-Saison auf den sechs Sandplätzen offiziell mit Weißwurstfrühstück und einem Bändelesturnier.

TCR: Steffen Günter ist seit 26 Jahren Vorsitzender

Der TC Rommelshausen zählt heuer 249 Mitglieder (2025: 260) und ist ein Paradebeispiel für Konstanz in der Führung. Steffen Günter ist seit 26 Jahren Vorsitzender, hat insgesamt 36 Jahre ehrenamtliche Vereinsarbeit hinter sich. „Ich bin im TCR groß geworden, und der Verein liegt mir am Herzen“, sagt er. Frank Fischer ist seit 26 Jahren Sportwart. Steffen Günter möchte bei der Versammlung am Donnerstag noch zwei Beisitzer wählen lassen, um die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen. Die Altersstruktur soll verjüngt werden. Am 25. April ist die offizielle Saisoneröffnung. Die sechs Sandplätze sind gerichtet und spielbereit.

Beim TC Stetten kann bereits gespielt werden

Beim TC Stetten, der kleinsten Tennisvereinigung in unserem Einzugsgebiet, können die 153 Mitglieder (2025: 147) auf den fünf Sandplätzen bereits seit Ende der Osterferien gespielt werden. Die offizielle Saisoneröffnung findet am 25. April statt.

Ansprechpartner

TEV Fellbach

Steffen Meyer (Leiter der Geschäftsstelle), Telefon: 0711/58 25 29

TV Oeffingen

Johannes Maxelon (Abteilungsleiter), Telefon: 0176/22 11 82 18

TSV Schmiden

Jürgen Mayer (Abteilungsleiter), Telefon: 0176/32 31 00 00

TC Rommelshausen

Jens Angermann (Breitensportwart), Telefon: 0163/6 66 22 34

TC Stetten

Stefan Zurhorst (Sportwart), Telefon 0173/8 77 66 51