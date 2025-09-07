Aryna Sabalenka schließt ihre Grand-Slam-Saison doch noch mit einem Titel ab. Das Versprechen an ihren Vater treibt sie an. Im Finale sieht sie nicht ihr Powertennis als Schlüssel.
07.09.2025 - 11:40 Uhr
Mit der Champagnerflasche in der Hand stolzierte Aryna Sabalenka glücklich lachend nach ihrem zweiten US-Open-Titel von dannen. Ihren Triumph in New York am Ende ihrer zuvor titellosen Grand-Slam-Saison wollte die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ausgiebig genießen. Im Moment der erfolgreichen Titelverteidigung stimmte sie aber auch nachdenkliche Worte an. Sabalenka erinnerte an Lektionen aus Niederlagen und ihr Versprechen an den gestorbenen Vater.