Die Störungen gingen über Zwischenrufe hinaus, sagte Deutschlands aktuelle Nummer eins. Sie vermutet, dass es sich um aktive Wettspieler handelt.
12.05.2026 - 12:42 Uhr
Laura Siegemund hat emotionale Kritik am Verhalten einiger Zuschauer beim Tennis-Turnier in Rom geübt und fordert Konsequenzen durch die Veranstalter. Die Störungen gingen über ständige Zwischenrufe hinaus, sagte Deutschlands aktuelle Nummer eins bei Sky: „Ich finde so was beängstigend. Da kommt eine Gruppe völlig Gestörter, schreit rein, labert dich zu beim Change Over, die gehören runter von der Anlage.“