Alexander Zverev sprach nach seinem Halbfinaleinzug das aus, was angesichts der drückenden 34 Grad bei wolkenlosem Himmel auf dem Weissenhof am Freitag keine Selbstverständlichkeit gewesen ist: „Ich bin glücklich, dass die Fans das hier so genießen.“ In den Genussmodus konnten, klar, auf den Rängen jene Fans am besten schalten, die einen der Schattenplätze auf den Tribünen ergattert hatten.