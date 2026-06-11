Tennis in Stuttgart: Der Turnierdirektor schimpft auf die Stadt – so reagiert OB Nopper

Im vergangenen Jahr, bei der Abschlusspressekonferenz, hatte Edwin Weindorfer die Sache auf Nachfrage erstmals öffentlich angesprochen. Der Turnierdirektor der Boss Open auf dem Weissenhof wünschte sich ein größeres Engagement der Stadt Stuttgart, sei es finanziell oder mit anderen Maßnahmen. „Da erwarte ich mir ein bisschen mehr als bisher“, sagte der Österreicher im Sommer 2025 und servierte den Ball damit ins Feld der Stadt. Doch die ließ die Kugel offenbar tatenlos passieren. Denn passiert ist seither zumindest Weindorfers Angaben nach: nichts.

Der Turnierdirektor sitzt nun im Juni anno 2026 auf der Anlage auf dem Killesberg. Er redet im Gespräch mit unserer Redaktion Tacheles – und geht ins Detail. „Es kommt“, sagt er, „leider Gottes sehr wenig von der Stadt Stuttgart in den vergangenen Jahren.“

Weindorfer hat mit seiner Vermarktungsagentur emotion europaweit schon mehr als 100 Sportveranstaltungen organisiert. Er sagt: „Die Stadt Stuttgart bietet die geringste Unterstützung, verglichen mit anderen Events.“ Man sei als Tennisturnierveranstalter auf dem Weissenhof „immer treu hinter der Stadt Stuttgart gestanden und habe das Turnier immer weiterentwickelt“. Dafür komme zu wenig. Konkret: „Wir finanzieren uns zu 99 Prozent von den Ticketeinnahmen und Sponsorengeldern. Woanders unterstützen die Städte Events mit bis zu 20 Prozent an den Gesamteinnahmen.“

So reagiert Frank Nopper

Unsere Redaktion konfrontierte Oberbürgermeister Frank Nopper mit diesen Aussagen – der daraufhin das entgegnet: „Das Boss-Open-Turnier ist ein großartiges Sportereignis für Stuttgart mit einer starken Imagewirkung für unsere Stadt, aber in schwierigen Zeiten, in denen in nahezu allen Bereichen Streichungen vorgenommen werden mussten, konnten wir dieses Turnier leider nicht vor spürbaren Kürzungen verschonen.“ Alles, so Nopper weiter, „was wir im Umfeld der Veranstaltung ohne größeren finanziellen Einsatz möglich machen können, werden wir möglich machen“.

Weindorfer wiederum betont, dass er die wirtschaftlichen Probleme und Sparzwänge der Kommunen verstehe. „Ich weiß, dass es der Stadt Stuttgart finanziell nicht gut geht – und natürlich sehe ich, dass es um Dinge wie Schwimmbadschließungen geht und es Vorrang hat, so etwas womöglich vermeiden zu können.“ Aber: „Wir sind eine Profisportveranstaltung, und das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe.“

Eine Sprecherin des Oberbürgermeisters teilt auf Anfrage mit, dass die Stadt das Turnier über ihre Tochtergesellschaft Stuttgart Marketing GmbH 2026 mit einem Betrag in Höhe von 50.000 Euro unterstütze. Die Höhe dieses Betrags sei an die aktuelle Haushaltslage der Stadt angepasst, deretwegen in vielen Bereichen sehr schmerzhafte Kürzungen vorgenommen werden müssten.

Turnierdirektor Weindorfer entgegnet, dass man für die Stadt Stuttgart bei jedem Turnier einen Werbewert von knapp 20 Millionen Euro jährlich einspiele: „Wir sind eine der größten Sportveranstaltungen jedes Jahr in Baden-Württemberg, den Fußball mal ausgenommen, und haben in Summe jedes Jahr meist mehr als 50.000 Zuschauer auf der Anlage. Die Stadt sollte sich mal ausrechnen, was für sie an Einnahmen wegbricht, wenn wir mal nicht mehr da wären – an Steuereinnahmen, Hotelübernachtungen, von der internationalen Öffentlichkeit und dem Werbewert auch durch die Stars, die hier aufschlagen, ganz zu schweigen.“

Allein: mindestens bis ins Jahr 2030 wird das Rasenturnier auf dem Killesberg stattfinden, so lange laufen die Verträge, auch mit dem Titelsponsor Boss. „Ich will betonen, dass wir nach wie vor sehr glücklich hier sind – mir geht es aber einfach um Wertschätzung“, sagt Weindorfer.

Die Sprecherin des Oberbürgermeisters betont auf Anfrage, ob eine Erhöhung des finanziellen Engagements in den nächsten Jahren denkbar ist, dass der Gemeinderat dies mit dem Blick auf den Haushalt abwägen müsse: „Schon jetzt ist absehbar, dass die Verhandlungen für den nächsten Doppelhaushalt noch schwieriger werden als die für den Doppelhaushalt 2026/27.“

Eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung ist somit nahezu ausgeschlossen. Was also schwebt Weindorfer als Alternative vor? Der Österreicher hat eine Verbesserung der Verkehrs- und Parkplatzsituation rund um den Weissenhof im Sinn. Zudem schwebt ihm eine Unterstützung bei einem möglichen kleinen Public Viewing in der City und damit in der Königsstraße oder einer kleinen Fanmeile vor. Weindorfer wünscht sich auch mögliche neue Flächen auf oder um die Anlage des TC Weissenhof herum, um mehr Raum zu schaffen – denn: „Wir platzen hier aus allen Nähten.“

Die Sprecherin des Oberbürgermeisters teilt darauf angesprochen mit, dass es wenig Spielraum speziell für Verbesserungen bei den Parkplatzmöglichkeiten gebe: „Das Turniergelände grenzt an ein Wohngebiet mit wenigen öffentlichen Parkplätzen.“ Über das Tiefbauamt würden „städtische Parkflächen zur Verfügung gestellt. Trotzdem gibt es im Veranstaltungsgebiet zu wenige freie Parkflächen.“ Man habe nach dem Turnier in diesem Jahr einen Austausch mit den Veranstaltern rund um die Parkplatzsituation vorgesehen. Zudem erachte man vonseiten der Stadt einen vermehrten Shuttlebus-Verkehr für sinnvoll.

Beim Thema Public Viewing und Fanmeile gibt sich die Stadt mit Blick auf das Turnier 2027 offen: „Das wurde bislang noch nicht an die Verwaltung herangetragen. Gern unterstützt die Verwaltung die Veranstalter bei der Umsetzung solcher Planungen mit innerstädtischen Flächen für eine Fanmeile. Hierzu wird die Verwaltung gerne in einen Austausch mit den Veranstaltern gehen.“