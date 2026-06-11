Tennis in Stuttgart: Der Turnierdirektor schimpft auf die Stadt – so reagiert OB Nopper

Im vergangenen Jahr, bei der Abschlusspressekonferenz, hatte Edwin Weindorfer die Sache auf Nachfrage erstmals öffentlich angesprochen. Der Turnierdirektor der Boss Open auf dem Weissenhof wünschte sich ein größeres Engagement der Stadt Stuttgart, sei es finanziell oder mit anderen Maßnahmen. „Da erwarte ich mir ein bisschen mehr als bisher“, sagte der Österreicher im Sommer 2025 und servierte den Ball damit ins Feld der Stadt. Doch die ließ die Kugel offenbar tatenlos passieren. Denn passiert ist seither zumindest Weindorfers Angaben nach: nichts.