Titelverteidiger Taylor Fritz plant den nächsten Coup in Stuttgart, doch sein Landsmann Ben Shelton hat nach seinem spektakulären Halbfinale etwas dagegen.
Taylor Fritz ist im Fußballfieber, zumindest ein bisschen. Der US-Amerikaner hat am Samstagnachmittag auf dem Stuttgarter Weissenhof den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung bei den Boss Open gemacht – und nach seinem 6:4, 6:4 im Halbfinale gegen Alexander Bublik aus Kasachstan berichtete er davon, dass er sich vorher zumindest die Höhepunkte des 4:1 des US-Teams zum WM-Auftakt gegen Paraguay in der Nacht zum Samstag angeschaut habe: „Es war toll zu sehen, sie haben wirklich großartig gespielt.“