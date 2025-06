Tennis in Stuttgart: Schnitzel von Lafer, Vorhand von Zverev

Boris Becker hat es sich gut gehen lassen. Große Terrasse mit Blick auf die Nebenplätze auf der Anlage des TC Weissenhof, Sonnenschein, feine Getränke – und leckeres Essen, kredenzt von Starkoch Johann Lafer. VIP-Herz, was willst du mehr. Selbstredend wird auch der Stargast Becker in diesen Tagen formidabel bekocht im riesigen Bereich für die sehr wichtigen Leute. Die Kritik der Tennislegende an Alexander Zverev, dem Star des Turniers, nach dessen Aus bei den French Open – geschenkt. Becker gegen Zverev und dann Zverevs krachender verbaler Return gegen Becker in Stuttgart Anfang der Woche: Dieses Duell schwebt ja seit einigen Tagen über dem Killesberg.