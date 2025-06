So begeistert Justin Engel die Fans

Tennis in Stuttgart

Justin Engel lief in seinem schwarzen Muskelshirt zur Hochform auf und riss das begeisterte Publikum auf dem Stuttgarter Killesberg mit. Der 17-Jährige ließ am Dienstagnachmittag trotz Schwindelgefühlen samt einer kurzen Pause im dritten Satz die Muskeln spielen und gewann in einer dramatischen Partie gegen den Australier James Duckworth mit 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Nach dem Matchball sank Engel auf den Boden. Dann verneigte er sich vor dem Publikum und brüllte seine Freude wild und hemmungslos heraus.