So läuft der Auftakt am Pfingstmontag

Am Feiertag geht es richtig los auf dem Weissenhof – mit einem Deutschen auf dem Center Court und dem Star des Tennisturniers im Anflug.

Marco Seliger 08.06.2025 - 20:10 Uhr

Der Star des Turniers, zumindest das steht schon fest, wird am Pfingstmontag am frühen Nachmittag in Stuttgart landen. Ob der Weltranglistendritte Alexander Zverev dann im Laufe des Tages oder am Abend bereits zum ersten Mal auf dem Stuttgarter Killesberg auf Rasen trainiert, ist dagegen noch offen. Der Hamburger bestreitet an diesem Donnerstag in einem der letzten Achtelfinals sein erstes Match auf dem Gelände des TC Weissenhof.