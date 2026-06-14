Tennis in Stuttgart Turnierdirektor erneuert Kritik - Gespräch mit OB Nopper auf der Anlage
Die Veranstalter der Boss Open ziehen trotz der Absage von Alexander Zverev eine positive Bilanz. Mit der Stadt gibt es nach der Kritik Krisengespräche.
Die Veranstalter der Boss Open ziehen trotz der Absage von Alexander Zverev eine positive Bilanz. Mit der Stadt gibt es nach der Kritik Krisengespräche.
Die Veranstalter um den Turnierchef Edwin Weindorfer zeigten sich am Abschlusstag der Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof „zufrieden“ mit der Turnierwoche – obwohl ihnen die Absage des French-Open-Siegers Alexander Zverev und einige Regenstunden einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten. „Wir haben durch den Regen zu Beginn der Woche zuschauermäßig nicht so auffüllen können wie in den vergangenen Jahren“, sagte Weindorfer. Insgesamt kamen 50.000 Zuschauer in diesem Jahr auf die Tennisanlage und damit knapp 4000 weniger als im Vorjahr. Das war der Topwert der vergangenen Jahre gewesen - und hing zuvorderst mit dem Zugpferd Zverev zusammen, der es 2025 ins Finale geschafft hatte.
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