Tennis in Stuttgart: Turnierdirektor erneuert Kritik - Gespräch mit OB Nopper auf der Anlage

Die Veranstalter um den Turnierchef Edwin Weindorfer zeigten sich am Abschlusstag der Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof „zufrieden“ mit der Turnierwoche – obwohl ihnen die Absage des French-Open-Siegers Alexander Zverev und einige Regenstunden einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten. „Wir haben durch den Regen zu Beginn der Woche zuschauermäßig nicht so auffüllen können wie in den vergangenen Jahren“, sagte Weindorfer. Insgesamt kamen 50.000 Zuschauer in diesem Jahr auf die Tennisanlage und damit knapp 4000 weniger als im Vorjahr. Das war der Topwert der vergangenen Jahre gewesen - und hing zuvorderst mit dem Zugpferd Zverev zusammen, der es 2025 ins Finale geschafft hatte.

Nun sagte der Weltranglistendritte seine Teilnahme ab – zum Verständnis Weindorfers: „Du kannst dich nach Paris nicht innerhalb von 48 Stunden von Sand auf Rasen umstellen – wer bei uns am Ende aufschlägt, hängt immer auch von der Finalbesetzung der French Open ab.“

Die Turnierveranstalter in Stuttgart haben vor ein paar Monaten einen mehrjährigen Vertrag mit Zverev abgeschlossen. „Ich hoffe“, sagte Weindorfer mit einem Augenzwinkern, „dass Alexander nächstes Jahr in Paris nicht ins Finale kommt, sondern wie vorgesehen wieder hier spielt.“ Immerhin schlugen in diesem Jahr noch vier Profis aus den Top zwölf der Weltrangliste auf dem Weissenhof auf.

Weindorfer erneuert die Kritik

Unterdessen erneuerte Weindorfer am Sonntag seine Kritik an der Stadt Stuttgart und dem Oberbürgermeister Frank Nopper, die er vor ein paar Tagen gegenüber unserer Redaktion geäußert hatte. Dem Österreicher, der das Turnier auf dem Killesberg mit seiner Vermarktungsagentur emotion veranstaltet, geht es um das in seinen Augen zu geringe finanzielle Engagement der Stadt. OB Nopper betonte daraufhin unter anderem die „schwierigen Zeiten, in denen in nahezu allen Bereichen Streichungen vorgenommen werden mussten“.

Unsere Empfehlung für Sie Tennis in Stuttgart Der Turnierdirektor kritisiert die Stadt – so reagiert OB Nopper Turnierdirektor Edwin Weindorfer fordert eine größere Unterstützung der Stadt und des Oberbürgermeisters für das Turnier auf dem Weissenhof. Frank Nopper reagiert.

Weindorfer sagte am Sonntag, dass man die Kritik aussprechen dürfen müsse: „Wir sind seit 19 Jahren eine wirtschaftliche Kraft hier in Stuttgart mit einem enormen Werbewert für die Stadt– ich äußere die Kritik auch deshalb, weil ich weiß, was andere Städte in Europa, darunter Hamburg und München, für vergleichbare Events zahlen. Da ist Stuttgart Schlusslicht.“

Weindorfers Kritik an der Stadt gegenüber unserer Redaktion hatte mit zur Folge, dass OB Nopper am Sonntag am Finaltag auf der Anlage des TC Weissenhof weilte – auf Einladung des Turnierdirektors: „Der OB muss das Turnier spüren und sehen, was wir auch für die Stadt leisten. Wir werden miteinander reden - es ist wichtig, dass wir faire Gespräche führen, vor allem natürlich dann in den nächsten Monaten.“