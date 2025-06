Der Turnierdirektor auf dem Weissenhof erwartet sich von der Stadt Stuttgart „mehr Engagement“ und plant in den nächsten Jahren Aktivitäten in der City.

Turnierdirektor Weindorfer nimmt die Stadt in die Pflicht

Tennis in Stuttgart

Die Zahlen stimmen. Insgesamt 54 000 Zuschauer strömten in diesem Jahr auf die Anlage des TC Weissenhof bei den Boss Open – und damit 1000 mehr als im Vorjahr. Schon anno 2024 waren die Veranstalter um Turnierchef Edwin Weindorfer zufrieden und sprachen von einem „Nach-Corona-Rekord“, in diesem Jahr sind sie es umso mehr. „Wir sind stolz darauf, dass uns nochmals eine Verbesserung gelungen ist“, sagte Weindorfer am Sonntag.