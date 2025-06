Tokyo-Olympiasieger Alexander Zverev hat den Titel beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart verpasst und muss weiter auf seinen ersten Turniersieg auf Rasen warten. Der 28 Jahre alte Hamburger verlor das Endspiel auf dem Weissenhof gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz 3:6, 6:7 (0:7).

Elf Tage nach seinem French-Open-Aus konnte sich Zverev damit nicht wie erhofft zum ersten deutschen Titelträger der Traditionsveranstaltung seit Michael Stich 1991 küren. Das Finale hatten die Veranstalter wegen der Wetter-Prognose auf eine frühe Mittagszeit gelegt und um zwei Stunden auf 12.00 Uhr vorgezogen.

Regenpause bringt keine Wende

Beim Stand von 1:1 im zweiten Satz musste die Partie dann doch wegen Regens für rund 80 Minuten unterbrochen werden. Aber auch danach fand der Weltranglisten-Dritte kaum Mittel gegen die Aufschläge des US-Amerikaners. Im Tiebreak war der 24-malige Titelträger dann chancenlos.

Zverev setzt seine Negativserie gegen Fritz damit fort und verlor zum fünften Mal nacheinander gegen seinen Angstgegner, der am Montag die Nummer vier der Welt sein wird.

Unter den Zuschauern war auch Fußball-Weltmeister Mats Hummels. Foto: Marijan Murat/dpa

Bei den French Open in Paris hatte Zverev sein Viertelfinale gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic verloren. In Stuttgart spielte der Weltranglisten-Dritte zur Vorbereitung auf den Rasen-Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon vom 30. Juni bis 13. Juli. In der kommenden Woche geht es für ihn im westfälischen Halle weiter.