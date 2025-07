Drama um Grigor Dimitrow: Der bulgarische Tennisprofi hat zum fünften Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier verletzungsbedingt aufgegeben – und das bei einer 2:0-Satzführung gegen den angeschlagenen Weltranglistenersten Jannik Sinner. Die Nummer 21 der Welt war im Achtelfinale von Wimbledon auf dem besten Weg zu einer faustdicken Überraschung, als er sich beim Stand von 6:3, 7:5, 2:2 nach einem Aufschlag schlagartig an den rechten Brustmuskel fasste und mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden ging.

Dimitrow ließ sich auf seinem Stuhl behandeln, schüttelte den Kopf und verschwand für ein Medical Timeout in den Katakomben. Unter Tränen kam er wenig später wieder auf den Centre Court und gab auf. Sinner zog damit zum vierten Mal ins Folge ins Viertelfinale des Rasen-Klassikers ein.

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er ist ein unglaublicher Spieler, das haben wir heute alle gesehen“, sagte Sinner und fügte an: „Er hat so viel Pech in den vergangenen Jahren. Ich hoffe, er erholt sich schnell.“ Das sei nicht „das Ende, was wir alle sehen wollten. Das ist sehr traurig.“

Dimitrow hatte bereits bei den vergangenen vier Major-Turnieren aufgegeben. Sinner, der sich im ersten Satz leicht am rechten Ellbogen verletzt hatte und vor dem Aus stand, trifft in der Runde der besten acht nun auf den US-Amerikaner Ben Shelton.