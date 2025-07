Iga Swiatek schreibt Tennis-Geschichte. Ohne Spielverlust gewinnt die Polin das Finale von Wimbledon. In ihrer Heimat finden die Medien markige Worte für den Triumph.

London - So einseitig war ein Wimbledon-Finale seit 1911 nicht mehr. Mit 6:0, 6:0 holt sich die Polin Iga Swiatek gegen Amanda Anisimova aus den USA ihren ersten Titel beim Rasen-Klassiker. Das schreibt die internationale Presse über das denkwürdige Endspiel:

Polen

"Gazeta Wyborcza": "Ein absoluter, ungeheurer Triumph für Iga Swiatek in Wimbledon. Das war ein Massaker mit der Kettensäge: Iga Swiatek hat Amanda Anisimova mit 6:0, 6:0 geschlagen. Sie hat damit ihren sechsten Grand-Slam-Titel errungen und ihren ersten in Wimbledon, dem wichtigsten Turnier von allen."

"Super Express": "Das war eine Fahrt. Die polnische Zerstörerin Swiatek ist Königin von Wimbledon."

"Rzeczpospolita": "Iga Swiatek ist die erste polnische Wimbledonsiegerin. Sie hat den Träumen ihrer Rivialin ein Ende bereitet."

"Przeglad Sportowy": "Sie hat es geschafft! Iga Swiatek ist Meisterin von Wimbledon! Ein solches Finale hat es seit 114 Jahren nicht mehr gegeben!"

USA

"Sports Illustrated": "Iga Swiatek läutet mit dem Wimbledon-Titel eine Renaissance ein. Ihr gefallener Stern ist wieder aufgegangen. Eine Spielerin, die in den letzten fünf Jahren die meiste Zeit die Nummer 1 war, wurde von der Spitzenposition und dann aus den Top Fünf verdrängt. Sie kam als Nummer 8 der Setzliste nach Wimbledon, ihre niedrigste Platzierung bei einem Grand Slam seit 2020. Jetzt ist es Zeit für Iga 2.0."

"Washington Post": "Iga Swiatek überrollt Amanda Anisimova bei ihrem ersten Wimbledon-Titel"

"New York Times": "Für Swiatek ist der Wimbledon-Sieg der erstaunlichste und doch vorhersagbarste Moment dessen, was schon vorher eine Karriere für die Hall of Fame war."

Großbritannien

"The Guardian": "Sie hat gezeigt, warum sie als eine der größten Tennisspielerinnen in die Geschichte eingehen wird."

"The Sun": "All Ova. Iga Swiatek demontiert Amanda Anisimova mit 6:0, 6:0, die Amerikanerin muss die erste Zu-Null-Niederlage im Wimbledon-Damenfinale seit 114 Jahren hinnehmen."

"Daily Mail": "Kate serviert Mitgefühl. Kate Middleton tröstet die Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova, nachdem die Amerikanerin im einseitigsten Finale seit 1911 demontiert wird."

Frankreich

"L'Équipe": "Iga Swiatek hatte das Spiel völlig unter Kontrolle und kannte gegenüber der wie gelähmt spielenden Amanda Anisimova keine Gnade."

Schweiz

"Blick": "Historisches in Wimbledon. 6:0, 6:0! Swiatek fegt Anisimova im Final vom Platz. Was ist das bitteschön für eine Dominanz?"