Tennis in Wimbledon

Tatjana Maria zeigt gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets lange eine solide Leistung – und verpasst trotzdem zum dritten Mal in Folge Runde zwei.

red/sid 01.07.2025 - 14:48 Uhr

Tatjana Maria hat die zweite Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon auf bittere Weise verpasst. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau unterlag bei brütender Mittagshitze der US-Amerikanerin Katie Volynets 6:3, 6:7 (4:7), 1:6 und kassierte im All England Club das dritte Erstrundenaus in Folge.