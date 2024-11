Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Mit Alexander Zverev wäre das deutsche Davis-Cup-Team bei der Endrunde stärker. Doch er beendet nach den ATP Finals seine Saison.

dpa 16.11.2024 - 03:39 Uhr

Turin - Alexander Zverev frotzelte beim Tennis-Saisonfinale in Turin mit seinen Doppel-Kollegen Kevin Krawietz und Tim Pütz. Zum Umdenken führte das natürlich nicht mehr. Der deutsche Spitzenspieler fliegt nach dem Tennis-Saisonfinale der ATP in den Urlaub statt zur Davis-Cup-Endrunde. "Kevin hat mich ein paarmal versucht zu überreden, dass ich Davis Cup spiele. Dann habe ich ihm meine Buchung auf den Malediven gezeigt. Einige Male. Dann war das Thema auch vorbei", erzählte Zverev in Turin mit einem Schmunzeln.