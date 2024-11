Jannik Sinner ragt in dieser Tennis-Saison heraus. In Turin feiert er einen emotionalen Sieg vor seinem Heimpublikum - und strebt noch einen weiteren Titel in diesem Jahr an.

dpa 18.11.2024 - 04:09 Uhr

Turin - Am Ende einer herausragenden Saison mit dem ersten Titel bei den ATP Finals hat der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner noch nicht genug vom Tennis. Nach dem Jahresendturnier der ATP in Turin geht es für den 23-Jährigen ins spanische Malaga. Bei der Finalrunde des Davis Cups, bei der der spanische Weltstar Rafael Nadal seine Karriere beenden wird, will Sinner mit dem italienischen Team den Titel verteidigen. Vor zwölf Monaten hatte Sinner Italien zum ersten Davis-Cup-Triumph seit 47 Jahren geführt.