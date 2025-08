Beim Tennis-Jugend-Cup in Rutesheim und Weissach-Flacht herrscht aufgrund der vielen ausländischen Teilnehmer ein babylonisches Sprachengewirr.

red 03.08.2025 - 21:00 Uhr

Lars-Johan Long, sportlicher Leiter des Baublies Jugend Cup in Rutesheim und Flacht sowie scheidender Trainer des TC Rutesheim, hatte beim Blick auf die Qualifikations-Tableaus ein lachendes und ein weinendes Auge. „Keine Ahnung, warum sich so wenig Nachwuchsspieler den Herausforderung einer Qualifikation stellen“, klagte der Schwede, der sich aber über die internationale Vielfalt freute: „Ein solch internationales Feld hatten wir noch nie in der Quali.“