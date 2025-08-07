Beim Jugend Cup in Rutesheim schlägt der topgesetzte Italiener Gabriele Crivellaro in drei hart umkämpften Sätzen den erst 16 Jahre alten Botswaner Ntungamili Raguin.
07.08.2025 - 10:50 Uhr
Die Kulisse war der Klasse des Spiels würdig: Gut 100 Zuschauer waren von der Darbietung der jungen Männer beim Baublies Jugend Cup begeistert: In einem hochklassigen Tennis-Match schlug der top gesetzte Italiener Gabriele Crivellaro in drei hart umkämpften Sätzen den erst 16 Jahre alten Botswaner Ntungamili Raguin, der als letzter Spieler ins Hauptfeld gekommen war.