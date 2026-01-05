Nach dem guten Start ins neue Tennis-Jahr erlebt Alexander Zverev schnell seine erste Enttäuschung. Beim United Cup gegen Polen gelingt nicht viel. Deutschlands Weiterkommen hängt nun von anderen ab.
05.01.2026 - 14:21 Uhr
Sydney - Alexander Zverev und Co. droht beim United Cup das frühe Aus. Nach dem klaren 0:3 gegen Polen in Sydney ist das deutsche Tennis-Team von den Ergebnissen in den anderen Gruppen abhängig, ob es doch noch den Sprung ins Viertelfinale schafft. Neben den drei Gruppensiegern in Sydney kommt auch noch der beste Gruppenzweite weiter. Deutschland hatte zum Auftakt 3:0 gegen die Niederlande gewonnen.