Krawietz und Pütz erreichen US-Open-Finale in Doppel-Krimi

Nur noch einen Sieg sind Kevin Krawietz und Tim Pütz vom Titelgewinn bei den US Open entfernt. Der Weg ins erste gemeinsame Grand-Slam-Finale ist ein Auf und Ab.

dpa 06.09.2024 - 04:17 Uhr

New York - Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht im Endspiel der US Open und spielt um seinen ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Das Duo setzte sich in einem Halbfinale-Krimi dank starker Leistung mit 6:3, 6:7 (9:11), 6:4 gegen Marcelo Arévalo aus El Salvador und den Kroaten Mate Pavic durch.