Shanghai - Mit dem etwas überraschenden Achtelfinal-Aus in Shanghai hat Alexander Zverev (27) die Chance auf eine mögliche reizvolle Revanche gegen US-Open-Finalist Taylor Fritz verpasst. Der gesundheitlich angeschlagene Tennis-Olympiasieger von 2021 verlor bei dem Masters-1000-Turnier gegen den gut aufgelegten ehemaligen Top-Ten-Spieler David Goffin aus Belgien 4:6, 5:7.

Zverev suchte zwischenzeitlich Rat bei seinem Trainer und Vater Alexander Zverev senior auf der Tribüne. Aus Frust knallte er am Ende des zweiten Satzes einen Ball gegen die Bande. Doch zur Wende kam es nicht mehr.

Zverev mit Chance auf Satzausgleich

Zwischenzeitlich sah es im zweiten Satz zwar noch einmal so aus, als könnte sich der favorisierte Deutsche erfolgreich gegen die Niederlage stemmen. Mit Mühe wehrte sich die Nummer zwei der Setzliste bei einem Break-Rückstand gegen das drohende 3:5 und glich zum 4:4 aus. Doch Zverev ließ dann bei 5:4 einen Satzball aus und kassierte anschließend den entscheidenden Aufschlagverlust.

"Ich habe einfach versucht mein bestes Tennis zu spielen, mich an den Plan zu halten - und es hat funktioniert", sagte Goffin. "Selbst als er mit guten Ballwechseln zurückgekommen ist, habe ich einfach versucht positiv zu bleiben. Ich war auf dem richtigen Weg." Der 33 Jahre alte Goffin hatte Zverev schon im ersten Satz Probleme bereitet. Anfangs führte der Weltranglisten-Dritte Zverev gegen den Routinier noch mit 3:2, dann glitt ihm der Durchgang aus den Händen.

Zverev trat in Shanghai trotz seiner Lungenentzündung an, nachdem er zuvor auf das Turnier in Peking verzichtet hatte. Ungeachtet der anhaltenden gesundheitlichen Probleme meisterte der deutsche Topspieler seine ersten beiden Aufgaben.

Topstars in der Runde der besten Acht

Gegen Fritz war Zverev in dieser Saison in Wimbledon und bei den US Open ausgeschieden und hatte damit jeweils seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel aufgeben müssen. In Shanghai tritt nun Außenseiter Goffin gegen den US-Amerikaner an, der dem Dänen Holger Rune beim 6:1, 6:2 keine Chance ließ.

In der Runde der besten Acht stehen zudem neben anderen die beiden Führenden in der Weltrangliste, der Italiener Jannik Sinner und der Spanier Carlos Alcaraz, sowie der serbische Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic.