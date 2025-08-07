Nach einem Monat Tour-Pause schafft es Alexander Zverev beim Comeback bis ins Halbfinale. Zweieinhalb Wochen vor den US Open ist das nicht schlecht. Aber es wäre mehr drin gewesen.
07.08.2025 - 08:56 Uhr
Toronto - Alexander Zverev schulterte enttäuscht seine Tennis-Tasche und verschwand rasch vom Centre Court in Toronto. Die große Chance auf einen Final-Einzug kurz vor dem Beginn der US Open hatte er beim Masters in der kanadischen Metropole zuvor unglücklich verpasst. Gegen den Russen Karen Chatschanow, den er vor vier Jahren im Olympia-Finale von Tokio bezwang, verlor der an Nummer eins gesetzte Deutsche 3:6, 6:4, 6:7 (4:7).