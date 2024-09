Iga Swiatek kann ihren Titelerfolg von 2022 bei den US Open nicht wiederholen. Überraschend klar scheitert die Weltranglistenerste im Viertelfinale. Die Amerikanerin Jessica Pegula schafft ein Novum.

dpa 05.09.2024 - 02:59 Uhr

New York - Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den US Open überraschend deutlich im Viertelfinale gescheitert. Die polnische Siegerin von 2022 verlor gegen Jessica Pegula mit 2:6, 4:6. Die 30 Jahre alte Amerikanerin heizte vor den Augen von Turn-Superstar Simone Biles die Hoffnungen der US-Tennisfans auf einen Heimsieg weiter an und erreichte erstmals in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale.