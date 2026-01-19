Die deutschen Tennisspielerinnen erwischen in Melbourne einen schlechten Start in die Australian Open. Nach dem Aus von Ella Seidel und Tatjana Maria liegen die Hoffnungen am Dienstag auf einem Duo.

dpa 19.01.2026 - 07:20 Uhr

Melbourne - Ella Seidel muss weiter auf ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Die 20 Jahre alte Hamburgerin verlor bei den Australian Open ihr Auftaktmatch gegen die Russin Oxana Selechmetewa mit 3:6, 6:3, 0:6 und schied damit in Melbourne als zweite deutsche Tennisspielerin in der ersten Runde aus. Zuvor hatte sich bereits Tatjana Maria der Kroatin Petra Marcinko mit 3:6, 5:7 geschlagen geben müssen.