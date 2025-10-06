Auch in Shanghai gelingt dem deutschen Tennis-Ass Zverev nicht der erhoffte Erfolg. Er scheidet - sichtlich angeschlagen und enttäuscht - früh aus.
06.10.2025 - 15:06 Uhr
Shanghai - Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Shanghai schon in der dritten Runde ausgeschieden. Der Hamburger unterlag dem Franzosen Arthur Rinderknech trotz einer Satz-Führung mit 6:4, 3:6, 2:6 und erlebte damit den nächsten Rückschlag in diesem für ihn enttäuschenden Tennisjahr. Nach 2:14 Stunden war die Niederlage des völlig entkräfteten 28-Jährigen besiegelt.