Erstmals seit zwei Jahren steht Jule Niemeier bei den US Open wieder in der dritten Runde. Doch das Duell mit der Chinesin Zheng Qinwen endet anders als noch 2022.

dpa 30.08.2024 - 18:41 Uhr

New York - Jule Niemeier hat bei den US Open eine Überraschung gegen Olympiasiegerin Zheng Qinwen deutlich verpasst und ist in der dritten Runde als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 25 Jahre alte Dortmunderin blieb beim 2:6, 1:6 gegen die aufschlagstarke Chinesin in 81 Minuten weitgehend chancenlos. Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier wird nach dem Grand-Slam-Turnier in New York wieder in die Top 90 der Weltrangliste aufrücken und könnte Laura Siegemund als bestplatzierte deutsche Spielerin ablösen.