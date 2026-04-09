Der Stuttgarter Tennis Grand Prix ist vor dem ersten Aufschlag um eine Attraktion ärmer: Die Nummer eins der Welt sagt ihre Teilnahme am Klassiker in der Porsche-Arena ab.

Heiko Hinrichsen 09.04.2026 - 17:21 Uhr

Sie ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten auf der weiblichen Tennistour – und sportlich die klare Nummer eins der Weltrangliste: die Rede ist von der Weißrussin Aryna Sabalenka. Noch im März hat die 27-Jährige in den USA hintereinander die Turniere von Indian Wells und Miami gewonnen. Jetzt die schlechte Nachricht für die Stuttgarter Turniermacher um die Sportliche Leiterin Anke Huber und den Turnierdirektor Markus Günthardt: Sabalenka wird nicht in Stuttgart antreten – sie hat ihre Teilnahme am Tennis Grand Prix in der Porsche-Arena verletzungsbedingt abgesagt.