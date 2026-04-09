Der Stuttgarter Tennis Grand Prix ist vor dem ersten Aufschlag um eine Attraktion ärmer: Die Nummer eins der Welt sagt ihre Teilnahme am Klassiker in der Porsche-Arena ab.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Sie ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten auf der weiblichen Tennistour – und sportlich die klare Nummer eins der Weltrangliste: die Rede ist von der Weißrussin Aryna Sabalenka. Noch im März hat die 27-Jährige in den USA hintereinander die Turniere von Indian Wells und Miami gewonnen. Jetzt die schlechte Nachricht für die Stuttgarter Turniermacher um die Sportliche Leiterin Anke Huber und den Turnierdirektor Markus Günthardt: Sabalenka wird nicht in Stuttgart antreten – sie hat ihre Teilnahme am Tennis Grand Prix in der Porsche-Arena verletzungsbedingt abgesagt.

 

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„Es tut mir unendlich leid, dass ich absagen muss. Denn ich wäre gerne gekommen und hätte am liebsten erstmals den Porsche für die Siegerin mitgenommen“, sagte Sabalenka, die in Stuttgart bereits viermal im Finale stand, aber nie gewann, in einem offiziellen Statement: „Leider ist aber nach dem Turnier in Miami eine Verletzung aufgetreten, aufgrund derer ich seither nicht mehr trainieren konnte.“ Was der Nummer eins der Tenniswelt genau fehlt, ist unklar.