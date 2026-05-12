Tennis-Regionalliga Damen Niederlage und Sieg für die Sindelfingerinnen zum Auftakt
Die Tennis-Damen der TA VfL Sindelfingen erreichen aus dem ersten Doppelspieltag in der Regionalliga Südwest mit einem Sieg das selbstgesetzte Minimalziel.
Die Tennis-Damen der TA VfL Sindelfingen erreichen aus dem ersten Doppelspieltag in der Regionalliga Südwest mit einem Sieg das selbstgesetzte Minimalziel.
Am Wochenende stand der erste Doppelspieltag für die Damen der TA VfL Sindelfingen an, die zu dieser Saison freiwillig von der 2. Bundesliga in die Regionalliga Südwest zurückgekehrt sind.