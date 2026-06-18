Tennis-Regionalliga Frauen: VfL Sindelfingen siegt unterm Fernsehturm

In der Regionalliga-Südwest der Frauen steht ein erster von zwei Absteigern vorzeitig bereits fest. Der TC Doggenburg hat sein Team nach drei sieglosen Mai-Spieltagen Anfang Mai aufgrund von Personalnot zurückgezogen. Für Sindelfingen bedeutet dies: An diesem Samstag ist spielfrei, und mit dem bereits im Mai bezwungenen TC Grün-Weiß Mannheim, der noch ohne Tagessieg ist, wird voraussichtlich der zweite Absteiger gefunden werden.

Die Sindelfinger Mannschaft hat am vergangenen Doppelspieltag mit einem 7:2-Erfolg beim TEC Waldau 2 dafür gesorgt, dass das für das Wochenende selbstgesteckte Minimalziel von einem Sieg erreicht worden ist. Nachdem man tags zuvor gegen den TC Rot-Weiß Kaiserslautern auf eigener Anlage eine mit vier im Match-Tiebreak hart umkämpften Einzeln (Anna Ceuca, Gwendolyn Fedel, Maja Issler und Natalie Drobny) erspielte Führung nicht zum Tagessieg führen konnte und somit 4:5 unterlegen war, ließ man den Kopf nicht hängen und ging auf der Waldau umso klarer und disziplinierter ans Werk.

„Nachdem Kaiserslautern stärker aufgestellt war als an den vorangegangenen Spieltagen, war uns klar, dass es gegen deren drei eingespielte und spielstarke Paarungen schwierig würde, ein Doppel zu gewinnen. Allerdings haben wir uns auch etwas zu leichtfertig abkochen lassen und keine gute Energie gezeigt“, sagte VfL-Abteilungsleiter Marco Beetz.

Der Tagessieg unterm Fernsehturm stand dagegen für Sindelfingen schon nach den Einzeln fest. „Alle Beteiligten kennen sich untereinander und wollen natürlich selbst gewinnen“, beschrieb Beetz die Ausgangslage des nach dem Rückzug der Doggenburg einzigen WTB-Derbys in der Regionalliga. Die fünf Einzelpunkte für das VfL-Team holten Anna Ceuca, Kathleen Kanev, Louanne Djafari, Gwendolyn Fedel und Maja Issler. Letztere duellierte sich dabei mit Sophie Schorm, die den VfL nach der letzten Saison verlassen hatte. Als Endergebnis festgehalten wurde ein 7:2.

Damit belegen Sindelfingen wie auch die Waldau vor dem letzten Spielwochenende mit 4:6 Punkten Nichtabstiegsplätze. Beide gehen davon aus, dass ihnen die bislang sieglose TK Grün-Weiss Mannheim nicht mehr gefährlich werden dürfte, zumal diese am Samstag noch auf den Tabellenführer trifft.

„Da Wiesbaden mit allen Mitteln aufsteigen will und rechnerisch noch nicht sicher Meister ist, gehen wir davon aus, dass Grün-Weiss nicht gewinnen wird. Trotzdem wissen wir aus eigener Erfahrung, dass es auch anders laufen kann. Deshalb werden wir unser letztes Saisonspiel am Sonntag, 21. Juni mit Beginn um 11 Uhr auf eigener Anlage gegen die MTG Blau-Weiß Mannheim professionell vorbereiten – und möchten es auch gewinnen“, sagt Marco Beetz.