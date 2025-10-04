Alexander Zverev schafft es ohne Glanz in die nächste Runde von Shanghai. Kurz vor Schluss braucht der Hamburger medizinische Hilfe.
Shanghai - Trotz einer Schrecksekunde kurz vor Schluss hat sich Alexander Zverev in die dritte Runde des Tennis-Masters-Turniers von Shanghai gequält. Gegen den Franzosen Valentin Royer gewann der 28-Jährige bei schwüler Hitze mit 6:4, 6:4, musste in seinem letzten Aufschlagspiel aber medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Der Hamburger verspürte plötzlich einen heftigen Schmerz an einem Zeh und humpelte zur Bank.