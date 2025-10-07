Laura Siegemund ist beim Tennisturnier in Wuhan ins Achtelfinale eingezogen. Gegen eine favorisierte Russin gelang ihr ein tolles Comeback.
07.10.2025 - 18:15 Uhr
Wuhan - Laura Siegemund hat beim Tennis-Turnier in Wuhan für eine große Überraschung gesorgt. Die 37-Jährige gewann beim WTA-1000-Event ihre Zweitrunden-Partie gegen die Russin Mirra Andrejewa mit 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 und zog bei dem topbesetzten Hartplatzturnier in China damit ins Achtelfinale ein. Siegemund verwandelte gegen die Nummer fünf der Welt nach 3:01 Stunden hartem Kampf ihren zweiten Matchball.