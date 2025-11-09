Dieser Auftakt macht Lust auf mehr. Alexander Zverev zeigt im ersten Spiel der ATP Finals eine sehr gute Leistung. Das deutsche Davis-Cup-Duo legt dagegen als Titelverteidiger mit einem Fehlstart los.
09.11.2025 - 22:17 Uhr
Turin - Tennisstar Alexander Zverev hat einen gelungenen Start in die ATP Finals hingelegt und Zweifel an seiner körperlichen Fitness vorerst beseitigt. Der 28-Jährige setzte sich zum Auftakt des Prestige-Turniers in Turin gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 7:6 (8:6) durch und hat damit gute Chancen aufs Halbfinale.