Das hatte sich Jan-Lennard Struff anders vorgestellt. In seinem bisher größten Match bei den US Open will er Novak Djokovic fordern, bleibt aber chancenlos. Das Turnier war für ihn dennoch ein Erfolg.
01.09.2025 - 03:20 Uhr
New York - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open die erhoffte Sensation gegen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic klar verpasst und ist im Achtelfinale ausgeschieden. Der Qualifikant musste sich gegen den Favoriten aus Serbien mit 3:6, 3:6, 2:6 geschlagen geben und wartet weiter auf sein erstes Viertelfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere. Nach nur 1:49 Stunden war Struffs Auftritt vor rund 24.000 Zuschauern im Arthur Ashe Stadium beendet.